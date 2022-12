Le GRER propose un séminaire à Tours

Avec les interventions de Jean-Jacques Cheval et Thierry Lefebvre, historiens et observateurs émérites de ce média, le public présent pourra commémorer dignement ce double anniversaire. La journée se prolongera par une table ronde, avec des représentants des radios associatives et indépendantes commerciales de la Région Centre val de Loire et la secrétaire générale de l’Arcom Poitiers.

Le GRER (Groupe de Recherches et d'Études sur la Radio) abordera aussi la question des enjeux et défis actuels et à venir des radios locales (DAB+, innovation, évolution des pratiques et publics, pérennité financière et économique).