Le DAB+ disponible à Toulouse et à Bordeaux €

Le DAB+ ? C'est désormais la réalité à Toulouse et Montauban (depuis ce 5 novembre), ainsi qu'à Bordeaux et Arcachon (depuis ce 6 novembre). La crise sanitaire n'aura donc pas empêché la radio numérique terrestre à s'imposer sur ces territoires, même si les deux manifestations qui avaient été officiellement programmées avec de nombreux acteurs de la radio française, ont été annulées en dernière minute. À Toulouse comme à Bordeaux, l'offre radiophonique s'étoffe avec 39 radios accessibles dans chacune de ces deux agglomérations. Le déploiement devrait se poursuivre, malgré la crise, et 40% de la population française devrait bénéficier de cette technologie numérique, d'ici à 2023... Rédigé le Lundi 9 Novembre 2020