Le DAB+ désormais accessible à Rennes

L'Arcom a fixé au 28 mars 2023 la date d'entrée en vigueur des autorisations d'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone Rennes local. Ainsi, depuis hier matin 10h, 11 radios (13 dans quelques jours) sont disponibles. Il s'agit de C'Lab, Radio Rennes, Quartier des Ondes, Canal B, Radio Laser, Euradio, Radio Caroline, Océane, Chérie FM Rennes, NRJ Rennes, Africa Radio, Inrocks Radio et Radio Pitchoun.

Afin de maintenir le rythme de déploiement du DAB+, l'Arcom a décidé de répartir les 50 allotissements locaux et les 9 allotissements étendus en 3 appels aux candidatures au lieu des 4 appels initialement prévus, en conservant le rythme d’un appel par an