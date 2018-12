Le DAB+ déployé officiellement à Lyon

Nicolas Curien a rappelé la stratégie du CSA sur le DAB+ à savoir, un travail de développement sur ce qu'il appelle le plan dit "des nœuds et les arcs", qui passe par le déploiement de cette technologie sur les grandes agglomérations et les grands axes, ce qui permettra de toucher plus de 70% de la population française. Stratégie qui semble fonctionner puisque que l'on sait que les grands réseaux nationaux, qui après avoir travaillé sur le développement du DAB, s'étaient ensuite mis en retrait, pour enfin décider d'y aller et présenter des dossiers pour leurs radios. Sans oublier les nombreuses radios indépendantes qui souhaitent, elles aussi, pouvoir bénéficier d'un accès au marché national, elles qui militent pour le DAB+ depuis longtemps.