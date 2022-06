Le DAB+ arrive à Poitiers, Tours, Orléans et La Rochelle

Offre radiophonique élargie, gratuite et illimitée, qualité de son exceptionnelle, stabilité d’écoute, plus besoin de changer de fréquence sur son trajet en voiture pour écouter sa radio préférée... Le DAB+ révolutionne l’écoute de la radio.

Aujourd’hui, 500 radios sont disponibles en DAB+, dont 60 radios thématiques et 4 généralistes ; 32 radios du service public et plus de 400 radios locales privées.

D’ici fin 2022, 50% de la population métropolitaine sera couverte par le DAB+ pour le plus grand plaisir des auditeurs et amateurs de son.