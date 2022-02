"Le Cœur sur les ondes" avec Radio UCLille

Du lundi 14 février au vendredi 18 février, une émission quotidienne sera proposée en direct du studio de l’université, de 18h à 20h. Et à chaque journée, un thème lié à la générosité, avec des cadeaux à remporter pour les donateurs. Toute la communauté des animateurs de Radio UCLille sera mobilisée pour animer ces programmes.Le samedi 19 février, Radio UCLille sortira de ses studios : "Nous allons réaliser un relais radiophonique avec des directs produits dans différents points de la ville pour être vus et entendus de tous. Un seul objectif : un maximum de personnes sensibilisées à la cause que nous soutenons".