Le Bar à Musique, la webradio pop électro cool de votre été

"C’est la musique que j’aime et que j’écoute. Je suis passionné par la pop anglaise et la musique indé. Et mes auditeurs les plus accros me disent que c’est idéal pour les accompagner à différents moments de la journée. La programmation est majoritairement anglo-saxonne, de 2000 à nos jours. J’alterne malgré tout quelques touches de français et de titres plus anciens, ainsi que des perles plus rares (japonaises par exemple). Mais le gros de la programmation est constitué de nouveautés 2018 et 2019. J’essaie de donner une couleur pop et légère à la radio. Parmi les coups de cœur actuels : Vampire Weekend "This Life", Yaeji "One More" et Max Jury "Sweet Lie", 3 petits bijoux pops et électro super bien ciselés… ".Des pépites et une radio à découvrir ici