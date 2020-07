Lawo : la console Ruby équipe un studio de la radio suisse Canal 3

Canal 3 diffuse dans la région du Jura bernois à Lyss et Erlach à Soleure, avec des émissions en Suisse allemand et en Français. En 2007, la station a reçu le Prix de la Radio de l'année pour sa programmation de langue française en raison de son importante audience ; depuis, la station a poursuivi son succès, augmentant son audience de 50% au cours des quatre dernières années.

"Canal 3 s'appuie sur Lawo depuis de nombreuses années. Les deux studios de production existants pour les programmes en langue allemande et française ont d'abord été équipés de consoles de mixage Lawo Zirkon en 2010 et 2011", explique Benedikt Hurni, directeur des ventes et des opérations chez SLG Broadcast, "et à la fin de 2016, ces studios ont été transformés avec des consoles Saphir". En outre, un studio mobile composé de trois flight cases a été mis en service par SLG en 2018, utilisant une console Ruby à 12 faders avec Power Core.