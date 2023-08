Lawo équipe une radio universitaire au Zimbabwe

L'université de Midlands State gère sa propre radio, qui constitue une plateforme essentielle à des fins éducatives et offre une expérience pratique à ses étudiants. L'ajout de l'équipement Lawo augmente encore les capacités de diffusion de l'université, offrant des fonctionnalités avancées et une intégration transparente avec les flux de travail modernes basés sur IP.

La pièce maîtresse de chacun des deux nouveaux studios est une console de mixage Crystal, dotée de douze faders et d'un ensemble de fonctions innovantes. Les consoles Crystal ont été largement plébiscitées par l'industrie en raison de leur rentabilité, de leur conception intuitive et de leur adhésion aux protocoles de réseau RAVENNA / AES67 : "cela garantit une compatibilité transparente avec d'autres systèmes basés sur IP et une évolutivité future" précise Lawo.