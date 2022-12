Lancement du programme LMS en DAB+

Désormais, le programme LMS, en plus d'une diffusion sur internet depuis le 1er août 2022, est disponible dans plusieurs villes dont Menton, Monaco, Nice, Cagnes-Sur-Mer, Cannes, Grasse, Fayence, Fréjus, Draguignan, Les Arcs, Sainte-Maxime, Saint-Tropez, Ramatuelle, Brignoles, Le Lavandou, Hyères, et sur une partie du réseau autoroutier de l'A8 (de Menton aux Arcs) et de l'A57 ( en direction de Brignoles et Toulon). soit un potentiel de 1 244 628 habitants.

LMS Radio se positionne comme une nouvelle radio musicale commerciale avec un format orienté "Pop-Rock Emotion", en faisant un détour par les années 80 et 90 ainsi que la mise en avant des nouveaux-talents de la scène "Pop-Rock Emotion" française.