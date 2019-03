Lancement du prix RTL- Turbo - Auto Plus

Les trois médias proposent à leurs auditeurs, lecteurs, téléspectateurs, de voter du 2 au 13 mars, pour élire leur voiture préférée dans 4 catégories : "Meilleure voiture de série, "Meilleure voiture verte", "Meilleur concept-car" et "Voiture préférée des enfants". Pour chaque catégorie, une dizaine de véhicules sélectionnés par les rédactions de RTL, Turbo et Auto Plus sont en compétition. Les auditeurs sont invités à voter sur les sites respectifs des trois partenaires. Les internautes pourront également s’inscrire, après avoir voté, pour participer à un tirage au sort avec de nombreux lots à gagner. La Remise des trophées RTL Turbo Auto Plus aux constructeurs aura lieu le Vendredi 15 mars à RTL.