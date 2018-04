Lancement des appels DAB+ de Bordeaux et Toulouse

Des réunions d'information sont organisées par les CTA avec les candidats potentiels les 24 avril et 3 mai, respectivement à Bordeaux et Toulouse. Les dossiers, quant à eux, devront être déposés au plus tard le 5 juin auprès du CSA à Paris (plus d'informations ICI ).Ces deux appels sont les derniers de l'ancien calendrier. Dans la seconde partie de l'année, le CSA lancera un appel sur pas moins de 15 zones étendues simultanément. L'année suivante, 15 autres zones seront lancées, ainsi que probablement un appel pour deux multiplex nationaux.Enfin, notons que la région de Lille lancera ses radios DAB+ le 19 juin 2018 sur un multiplex étendu et 6 multiplex locaux. Strasbourg et Lyon suivront rapidement.