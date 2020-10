Lancement de la régie digitale AdWeb Outremer

Les équipes d’AdWeb Outremer proposeront ainsi une offre premium locale sur mesure au travers d’un accompagnement personnalisé et privilégié pour chaque client de la régie. "Valoriser l’humain et le local, c’est le fer de lance de ce partenariat qui rayonnera dans la Caraïbes et l’Océan Indien" explique la régie. "Dans un contexte développement accéléré de la consommation des supports digitaux, il est impératif de penser un modèle économique innovant et pérenne pour garantir l’avenir de nos médias et continuer à proposer aux utilisateurs ultramarins des contenus de qualité".