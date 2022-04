Lancement de la 3e édition du Prix Littéraire Europe 1 - GMF

Le jury, co-présidé par Constance Benqué (présidente de Lagardère News) et Thierry Derez (président de GMF et du Groupe Covéa), accueillera pour l’édition 2022 Frédéric Taddeï et Céline Géraud (journalistes Europe 1), toujours aux côtés de personnalités issues du monde des Lettres et de la Haute Fonction Publique, de GMF et de 2 auditeurs de la station. Les 15 membres de ce jury délibèreront pour sélectionner le lauréat le 31 mai 2022. La cérémonie officielle révélera le lauréat le 9 juin prochain.