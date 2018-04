Lagardère vend ses radios en République tchèque, Pologne, Slovaquie et Roumanie

Lagardère vend à Czech Media Invest ses radios en Europe de l'Est. Pour Czech Media Invest, acteur de la presse en République tchèque, cette acquisition renforcera sa stratégie de croissance dans le secteur des médias, en ajoutant un nouveau type de média riche de marques fortes dans les pays concernés. La réalisation effective de cette opération est subordonnée principalement à l'obtention de l'accord des autorités de régulation dans les pays concernés.

Czech Media Invest, co-fondé et dirigé par Daniel Křetínský, est le premier opérateur industriel de médias en République tchèque, avec quatre quotidiens, de nombreux magazines et sites Internet. La société possède également deux imprimeries et est un leader national de l’édition de livres et de la distribution de presse au travers de 18 000 points de vente.