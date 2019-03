Lagardère publie son chiffre d'affaires 2018

Le Résop de Lagardère Active s’établit à 75 M€, en progression de + 5 M€ par rapport à 2017. La marge opérationnelle s’élève à 8.4%, tirée notamment par la hausse des revenus publicitaires sur les activités TV et par l’impact des mesures d’économie réalisées sur la presse, les radios en France et la structure corporate. Ces éléments ont plus que compensé des tendances négatives sur l’activité dans la presse, sur Europe 1 et dans certaines activités numériques.

Rappelons qu'en début d'année, Lagardère a procédé à la cession de sa participation dans la radio Jacaranda et signature d’un accord pour la vente de la régie publicitaire Mediamark au groupe sud-africain Kagiso Media. Le montant de la cession de la participation dans Jacaranda s’est élevé à 233 millions de rands sud-africains, soit 15 millions d’euros (à la valeur du 11 février) et celui de la cession de Mediamark (dont la réalisation est soumise à l’agrément des autorités de la concurrence sud-africaine) est estimé à 30 millions de rands sud-africains, soit 2 millions d’euros (à la valeur du 11 février).



L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra le 10 mai 2019 à 10h au Carrousel du Louvre à Paris. Le dividende ordinaire (proposé à 1.30 € par action) au titre de l’exercice 2018 devrait être détaché le 14 mai 2019 et mis en paiement à compter du 16 mai 2019.