Lagardère Publicité News prend une participation au capital d'Odace

Le groupe Lagardère Média News et sa régie souhaitent ainsi s'appuyer sur l'expertise d'Odace, connue pour la création de formats sur-mesure hautement éditorialisés et sa parfaite maîtrise des réseaux sociaux.

Fortement convaincue du potentiel de croissance d'Odace et de la pertinence de son modèle, Lagardère Publicité News souhaite nouer un partenariat sur le long terme avec cette jeune équipe qui repousse les limites de la créativité.

Cette prise de participation intervient à un moment clé pour le Groupe, qui ambitionne une forte croissance de l'écosystème digital de ses marques et de sa régie publicitaire.