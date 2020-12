Lagardère News et Deezer annoncent un partenariat inédit

Cet accord va permettre aux radios de Lagardère News de poursuivre leur croissance numérique en se rendant disponibles sur une nouvelle plateforme, et à Deezer d’enrichir son offre éditoriale qui comporte déjà plus de 70 000 programmes. Ce sont ainsi plus de 140 podcasts des radios Europe 1 (143 podcasts et 5 podcasts natifs), RFM (10 podcasts et 20 webradios) et Virgin Radio (16 podcasts et 8 webradios thématiques) qui seront mis à la disposition des utilisateurs de Deezer.

Tous les contenus phares d’Europe 1 portés par les animateurs comme Nicolas Canteloup, Christophe Hondelatte, Olivier Delacroix ou Émilie Mazoyer seront mis à disposition du service de streaming. "Radio Hondelatte" sera également disponible.