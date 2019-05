Lagardère Active : le chiffre d'affaires est en retrait

Le chiffre d’affaires de Lagardère Active s’établit à 116 M€, soit - 44.1 % en données consolidées (et - 13. 4 % en données comparables). L’écart entre les données consolidées et comparables s’explique par un effet de périmètre négatif (- 74 M€), principalement lié aux cessions de l’essentiel des titres de presse magazine en France à la société Czech Media Invest (CMI), des radios à l’étranger, et des activités digitales (dont la e-Santé) dans le cadre du recentrage stratégique du groupe. Le chiffre d’affaires publicitaire affiche une baisse de - 10,8 % par rapport au 1er trimestre 2018 sur l’ensemble de la branche.