La webradio Red Station diffusée à Hazebrouck

Pourquoi les commerçants ont-ils pris la décision de diffuser Red Station ? Et bien, tout simplement, parce que "les grandes radios" qui étaient auparavant diffusées, programmaient des spots publicitaires de... commerçants concurrents. Et les commerçants de Hazebrouck ont donc fait le choix de Red Station, une webradio qui revendique "être un média local et diffuser des publicités pour la ville".

Les commerçants de la rue piétonne de Hazebrouck diffusent donc désormais Red Station de 09h à 19h et comptent bien profiter de cet outil pour engager d'autres opérations.