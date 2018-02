"Nous sommes pour là pour aider les jeunes artistes, explique Sylvain, qui a créé cette webradio sur la plate-forme gratuite Radionomy. Nous voulons promouvoir, assister et soutenir les chanteurs émergents dans leurs activités et projets. Nous avons tout d’abord mis en place un site offrant des espaces de présentation aux artistes désireux d’avoir plus de visibilité, puis nous avons ensuite créé un magazine web et une webradio afin de mettre encore plus en avant les artistes avec qui nous collaborons."