La webradio Black Music Collector se recentre sur le funk

Tout est parti d’un sondage : "En étant attentif aux retours de nos auditeurs, on s’est rendu compte qu’ils souhaitent toujours plus de funk et moins de disco, explique Laurent Thiébaut, l’un des créateurs de Black Music Collector. On s’est donc recentré sur le funk sous tous ses aspects. Cela nous permet de faire découvrir encore plus de titres méconnus."

Et pour accompagner cette refonte, un nouvel habillage est arrivé, créé par Mike Mini Productions. "Le but est de mettre en avant le caractère exceptionnel de notre base musicale, composée de 20 000 titres, ajoute Laurent.