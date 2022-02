La tempête Eunice casse le pylône de Radio Campus Lille

"Le bâtiment étant sécurisé, il est hors d'accès provisoirement, l’électricité a été complètement coupée et notre station de radio n'est pas en mesure de diffuser ni en streaming sur internet, sur les box, ni en DAB+ et plus du tout en hertzien" explique Eric Bross, président de Radio Campus Lille.

"Nous espérons pouvoir diffuser à nouveau nos émissions dés ce lundi 21 février dès le rétablissement de l’électricité, uniquement en streaming et sur le DAB+. C'est un coup dur pour notre association, tant moral que financier, mais nous mobilisons toutes nos forces et toutes notre énergie pour rétablir la situation, comme nous avons su le faire depuis plus de 52 ans".