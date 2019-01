La régie de RMC et BFM se rebaptise Next Media Solutions

Nouvelle page dans l'histoire de la régie publicitaire du groupe NextRadio TV fondé par Alain Weill. Après son rachat par le groupe Altice de Patrick Drahi, et le déménagement de l'ensemble des activités médias dans un seul campus aux côtés de l'opérateur SFR, la régie publicitaire se rebaptise en Next Media Solutions, révèle Le Figaro de ce jeudi. Un nom qui rappellera celui de la régie de Deezer "Deezer Brand Solutions". Next Media Solutions devient la 3ème régie publicitaire radio / TV en France avec un chiffre d'affaires d'environ 300 millions d'euros, derrière TF1 (chaînes TV / radios) avec 1,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2017 et M6/RTL avec 950 millions d'euros. NRJ Global (radio / TV) génère environ 150 millions de chiffres d'affaires.