La réforme de l'audiovisuel est repoussée au printemps

Nouveau report pour la réforme de l'audiovisuel très attendu par l'ensemble du secteur. Prévu initialement en février jusqu'ici, l'étude du texte est repoussée au mois d'avril, au moins, a indiqué le ministère de la Culture, soit après l'examen de la réforme des retraites. Cette grande réforme menée par Franck Riester devrait être présenté en commission en mars et en séance devant les députés en avril. Le ministre de la Culture avait présenté, début décembre en Conseil des ministres, les détails de cette loi qui vise notamment à harmoniser le cadre juridique entre plateformes numériques et chaînes traditionnelles, prévoit de regrouper le CSA et HADOPI dans une seule entité de régulation, ARCOM et de placer l'audiovisuel public dans un holding "France Médias". Les radios ont appelé à une évolution de la régulation, notamment autour des quotas de musique francophone, les mentions légales dans la publicité ou le seuil anti-concentration.