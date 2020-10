La rédaction de RFI en mandingue fête ses 5 ans

Depuis 2015, RFI diffuse des programmes en mandingue, langue régionale dont on estime à 40 millions le nombre de personnes qui la parlent ou la comprennent en Afrique de l’Ouest. Ses locuteurs sont principalement situés au Mali, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et en Guinée, mais il existe aussi des foyers "mandingophones" au Sénégal, en Sierra Léone et au Liberia.

Ces programmes sont diffusés de 8h à 8h30 et de 12h à 12h30 TU, en partie sur les relais FM de RFI dans les zones linguistiques concernées, aux cotés de l’antenne en français, sur les ondes courtes, sur le numérique et à travers un réseau de radios partenaires.