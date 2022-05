La radio, pilier de l'écosystème audio

Pour 60% des internautes Français de 15 ans et plus, la radio est parmi les 3 principaux canaux de découverte de nouveaux titres/artistes, bien avant les plateformes vidéo à 28% et les services de streaming musical à 20%. Elle représente notamment le principal canal pour 39% d’entre eux (lire également ICI )."Média de rencontres, de proximité et de prescription, la radio est le partenaire privilégié de l’industrie musicale. Elle y assure un rôle clé en soutenant les artistes et les nouveaux talents sur les antennes, en s’associant aux concerts et festivals organisés partout en France ou au travers des redevances versées aux sociétés de gestion collective" souligne le Bureau de la Radio.