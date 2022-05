La radio représente plus de la moitié du volume d’écoute audio

Selon l’étude Global Audio, qui analyse l’ensemble des usages audio des internautes, l’audio n’échappe pas à la digitalisation des usages. Aujourd’hui, près de la moitié de la consommation audio se fait via Internet (48%), essentiellement sur le téléphone mobile. Plus de 3 internautes sur 4 écoutent un contenu audio digital chaque mois (76,3%) ; c’est 5,3 points de plus qu’il y a 2 ans.

Si tous les formats de l’audio digital progressent ces dernières années, les podcasts enregistrent la croissance la plus marquée ; 36.1% des internautes déclarent écouter au moins un podcast par mois en 2022, soit 17.6 millions d’auditeurs. Cela représente un gain de 2.6 millions d’adeptes par rapport à 2021, une croissance dans la continuité de celle observée entre 2020 et 2021.