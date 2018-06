La radio hertzienne disparaîtra-t-elle comme la TNT ?

Que faire avec les 20% de Français qui regardent la télévision uniquement via la TNT et qui n’ont pas d'autres choix ? Ils sont situés dans une zone blanche où Internet n’est pas encore assez rapide pour leur donner accès à la télévision. Ce à quoi répond Sébastien Soriano : "On peut très bien envisager des aides à la réception satellite, ça coûterait moins cher que d'entretenir des réseaux de moins en moins utilisés". En fait, on comprend l’argument de Sébastien Soriano : il faut libérer les fréquences attribués à la TNT et les attribuer aux opérateurs téléphoniques afin d’y installer la 5G, la future téléphonie mobile à très haut débit. Pour rappel, on a déjà récemment redistribué une partie des fréquences TNT aux opérateurs mobiles. En fait, c’est l’organisation internationale des télécommunications (UTI) qui a pris cette décision, suivie partout en Europe.