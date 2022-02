La radio Triage FM a 40 ans

Après bien des vicissitudes, la radio "pousse son premier cri", le 27 décembre 1981 à 22h30. À l'occasion des 40 ans de Triage FM, l'équipe évoque "une extraordinaire aventure humaine, plus de 500 bénévoles et plusieurs dizaines de salariés, (qui) en sont les acteurs, une réelle "Aventure de la libre parole" pour reprendre le titre de l'ouvrage écrit en 1988, par Alain Vincent, co-fondateur de la radio".

Récemment, Triage FM a bénéficié d'un reportage de France 3 Bourgogne Franche-Comté réalisé par Baziz Djaouti et Olivier Journiat sur son 40e anniversaire, reportage diffusé le 25 janvier 2022...