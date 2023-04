La radio "Le Poste Parisien" est relancée

La programmation est éclectique et non commerciale : new-wave, rock, funk, pop, soul, reggae, ska, country, disco, blues, jazz et une touche d'électro. Pas mal de versions démo et acoustiques, de titres rares et de faces B. Il n’y a aucune nouveauté, le cœur étant les années 80 et 90 avec une pioche un peu avant et un peu après. Une playlist qui sort des sentiers battus ponctuée des bons plans parisiens (culture, sorties, événements et restos dans la capitale), du Journal et du Flash du Poste actualisés toutes les heures, des news et des rubriques du Poste.