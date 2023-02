La radio toulousaine Le Bon Mix passe en mode "remix"

Un 7e flux vient de voir le jour ce week-end sur Le Bon Mix : "Remix 80s & 90s". Il propose des titres des années 80 et 90, mais uniquement en versions remixées. La collection est large pour nourrir ce nouveau projet avec le moins de répétitions possibles. La radio ne s’interdit pas de diffuser des remixes plus anciens ou plus récents, s’ils méritent d’être portés aux oreilles des auditeurs. Certains remixes sont de vrais trésors, souvent des versions réalisées par des anonymes, des passionnés ou de grands créatifs qui savent redonner vie aux morceaux originaux. Les jingles ont volontairement été réalisés en interne, de manière "vintage", comme le faisait Pierre Denjean lors de ses débuts à la radio FM, il y a plus de 35 ans.