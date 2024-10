PLF 2025 : Radio Occitania oscille entre amertume et colère

LLPR - Comment expliquez-vous cette baisse drastique ?

EMR - Nous aimerions dire que c'est inexplicable. Nous avons de nombreuses obligations que nous avons toujours remplies. Nous ne devons donc pas dépasser les 20% de chiffres d'affaires publicitaire. Nous devons faire sortir les radios des studios pour les faire découvrir au grand public. Nous recevons de nombreux services civiques et stagiaires que nous formons, sans parler de toutes les personnes qui apprenaient les métiers de la radio par le biais d'emplois aidés et qui partent ailleur,s ensuite parce que nous n'avons pas les moyens de continuer à les payer. Nous devons faire de la Communication Sociale de Proximité pour prouver notre utilité. Nous devons former les jeunes et les moins jeunes à l’Éducation aux Médias et à l'Information. Nous devons gérer l'administratif et les dossiers de demande de subventions comme des entreprises mais la plupart des dirigeants sont bénévoles. Nous produisons 6 heures de programmes frais en occitan et 1 heure en catalan par jour. Et pourtant, malgré tout ce travail, on nous dit toujours que nous coûtons trop cher ! Et que, nous avons des voix dissonantes. Peut-être, est-ce pour cela que les Gouvernements veulent nous voir disparaître ? Cela dit, 30 M€ sur le budget de l’État, c'est une paille, surtout qu'auparavant, c'était une taxe parafiscale qui ne coûtait donc rien à l’État. Il faut le comparer aux 566 M€ de Radio France. À qui ce PLF ne demande qu'un effort de moins de 2 M€, soit moins de 1% de son budget... Je crois que l'idée était "Si on tape dans Radio France, on va avoir les syndicats dans la rue, alors que les radios associatives, elles, sont petites et éparpillées, même si elles bougent, personne n'en entendra parler". Ils ont oublié que nous sommes aussi le 4e pouvoir. Et puis, la démocratie se mesure à la façon dont un gouvernement traite les plus fragiles. Je vous laisse méditer cette pensée.