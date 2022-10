La radio Horizon lance HorizonActu.fr

Sur les trois arrondissements d'Arras, Lens et Béthune, Horizon rythme la vie de nombreux habitants en FM, DAB+ et digital. À ce territoire de plus de 900 000 habitants, faut-il encore ajouter la population de l’arrondissement de Lille désormais couverte en DAB+. Édité par une équipe de journalistes professionnels, HorizonActu.fr relate au quotidien les faits de proximité : information générale, faits divers, consommation, santé, loisirs, RC Lens, magazine, services... des contenus qui concernent et impactent la vie de la population. Cerise sur le gâteau, HorizonActu.fr est, et restera, entièrement gratuit afin de permettre à tous d'accéder à l'info.