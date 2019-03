La radio 100% reçoit le chanteur Slimane

Suivant le concept de l’émission, les auditeurs seront invités à poser des questions directement à Slimane qui interprètera également des titres en live comme "Viens on s’aime", "Nous deux" ou encore "Je te le donne" et son dernier tube en duo avec Jenifer "Les choses simples". "100% n’a pas fini d ‘étonner ses auditeurs, plusieurs événements autour des plus grands artistes sont déjà prévus jusqu’à la fin de la saison" explique la station qui se revendique comme la première radio régionale du grand sud et qui propose régulièrement à ses auditeurs des événements musicaux comme des show case, concert privé ou plateau 100% Live dans toute l’Occitanie.