La plateforme Majelan lance un appel aux concepteurs

Ce n'est pas encore un accouchement, mais un premier gazouillis. Majelan , qui fait beaucoup parlé depuis son annonce début septembre, a dévoilé une première page vitrine. Son fondateur Mathieu Gallet, ancien PDG de Radio France a profité du premier Paris Podcast Festival pour lancer un appel aux producteurs d'émissions. Il est donc possible de déposer des projets auprès de l'équipe de Majelan. "Majelan est un futur acteur d'agrégation et de diffusion de contenus audios dans l'univers francophones. Nous sommes à la recherche de contenus originaux pour notre catalogue" écrit la plateforme, co-dirigée par Mathieu Gallet et Arthur Perticoz.