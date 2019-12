La ministre des Armées s'exprime sur Skyrock PLM

"Bonjour à tous, c’est Florence Parly, la ministre des Armées, j’ai deux messages pour vous. Le premier, c’est merci ! Merci d’être là avec Skyrock pour cette superbe aventure, cette nouvelle radio Skyrock pour les militaires ! Et ce n’est que le début. Cette radio c’est la vôtre, alors faites-là vivre ! Et le second, c’est : à bientôt ! À bientôt parce que le 17 et 18 janvier à Paris, on organise un évènement à part et c’est du jamais vu ! La Fabrique Défense : des jeux vidéo, des bandes dessinées, des simulateurs, du cinéma, des food trucks … On va vous parler de Défense avec une approche un peu plus originale que d’habitude, alors on compte sur vous !". Voilà pour les premiers mots de la ministre, hier matin, sur Skyrock PLM.

"Je voudrais d’abord remercier les auditeurs, parce que Skyrock PLM c’est un trait d’union entre ceux qui sont loin et ceux qui sont restés ; c’est ce qui fait qu’on peut parler à sa famille, à ses copains alors qu’on est à l’autre bout du monde. Et puis, c’est un formidable forum pour tous ceux qui font partie de la communauté de Défense, tous ceux qui s’y intéressent. Et puis, peut-être, et surtout, tous ceux qui en sont loin mais qui grâce à Skyrock Pour Les Militaires vont s’y intéresser".