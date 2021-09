La matinale de NRJ en campagne

La rentrée, le réveil, les enfants à préparer avant l’école, le retour des bouchons, le travail... C’est la reprise ! Dans ce spot TV un peu fou, filmé tel un clip, on y retrouve Manu avec Soprano qui s’embarquent dans le quotidien des auditeurs. "Peu importe où ils sont avec "Manu ça va mieux" et rien ne l’empêchera de réveiller les auditeurs dans la bonne humeur tous les matins de 6h à 10h sur NRJ" précise un communiqué. Ce spot, rythmé par le titre inédit "Avec Manu ça va mieux", signé Soprano et Manu, et conçu avec l’agence DeBonneville Orlandini, sera diffusé jusqu’au 26 septembre dans toute la France. Le plan de communication national est articulé autour d’une campagne TV et d’un déploiement digital (NRJ.fr, l’appli NRJ, NRJ Play, Instagram, Snapchat, TikTok, Youtube, Facebook, Twitter...).