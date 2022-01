La matinale de France Bleu Roussillon sur France 3

Rappelons que France Bleu a lancé ses matinales filmées le 7 janvier 2019 avec France Bleu Azur et France Bleu Occitanie qui ont été les deux premières stations locales de France Bleu à être diffusées lors de décrochages locaux sur France 3 de 7h à 8h40 du lundi au vendredi. Aujourd'hui, ce sont 24 matinales de France Bleu sont désormais diffusées sur France 3. D’ici 2023, les 44 matinales de France Bleu seront diffusées sur France 3.

Les régions couvertes représentent plus de 70 % de la population totale équipée TV. Pour chaque matinale filmée, France Télévisions adapte la zone de diffusion TNT en se rapprochant le plus souvent possible de celle de la radio (FM). "Avec cette exposition, France Bleu investit tous les canaux de distribution et s’adapte aux usages du public" indique un communiqué.