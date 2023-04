La matinale de France Bleu Cotentin sur France 3

France 3 Normandie accueille la 3e matinale de France Bleu sur son territoire, après France Bleu Normandie Seine-Maritime et Eure (avril 2021) et France Bleu Normandie Calvados et Orne (février 2023). France Bleu Cotentin France 3 Matin est la 31e matinale disponible sur France 3. Pour chaque matinale filmée, France Télévisions adapte la zone de diffusion TNT en se rapprochant le plus souvent possible de celle de la radio (FM). Avec cette exposition, France Bleu veut investir tous les canaux de distribution et s’adapte aux usages du public.