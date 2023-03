La langue française à l'honneur sur France Médias Monde

Sur le site Le français facile avec RFI , les équipes du service Langue française et le journaliste Adrien Delgrange proposent autour du Journal en français facile des activités ludiques inspirées de l'opération Dis-moi dix mots . L’actualité et les temps forts de cette semaine dédiée à la langue française et à la francophonie dans le monde sont également à suivre sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram).Rappelons qu'au mois de novembre dernier, RFI a lancé le nouveau site d’apprentissage du français avec l’actualité internationale Le français facile avec RFI. Entièrement gratuite, cette offre est destinée aux apprenants qui souhaitent perfectionner leur français, quels que soient leur niveau et leurs objectifs, ainsi qu’aux enseignants de français langue étrangère. Le français facile avec RFI propose des podcasts et des contenus audios dédiés, accompagnés d’exercices et de ressources pédagogiques, qui capitalisent sur la richesse de l’offre d’apprentissage du français de RFI et le succès du Journal en français facile.