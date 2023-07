La data ACPM est au cœur des stratégies business

Cet outil, accessible sur abonnement, vous permet de créer et d'enregistrer vos propres rapports sur la base des données de diffusion et de fréquentation de l' ACPM : un historique des données de Diffusion de la Presse depuis 1990 et des chiffres de fréquentation des Sites et Applications depuis 2005 soit plus de 126 000 procès-Verbaux, une mise à jour de l'outil à chaque publication, une exportation des données vers Excel et des indicateurs exclusifs à l'outil. L’ACPM a le plaisir de vous informer que dès à présent les données Radios (historique depuis juin 2015) et Podcasts (historique depuis juin 2020) sont intégrées dans le Décisionnel. La granularité de ces données est plus fine que sur les communications mensuelles, à savoir quotidienne.