La confiance dans les informations a chuté dans près de la moitié des pays

Les sujets que les journalistes considèrent comme les plus importants, tels que les crises politiques, les conflits internationaux, les pandémies mondiales et les catastrophes climatiques, semblent être précisément ceux qui détournent certaines personnes de l'information, en particulier parmi les plus jeunes ou les plus difficiles à atteindre.

De nombreux organes de presse adoptent des approches telles que le journalisme de solutions autour de sujets tels que le changement climatique, qui visent à donner aux gens un sentiment d'espoir ou d'action personnelle. D'autres cherchent à trouver des moyens d'élargir l'agenda à des sujets plus délicats ou de rendre les informations plus pertinentes au niveau personnel, mais il y a vite une limite à ce que les journalistes peuvent - ou devraient faire - pour rendre les informations "plus acceptables".