La conférence WorldDAB Automotive est de retour

Comme chaque année, la conférence est destinée à tous les professionnels de l’industrie impliqués de près ou de loin par l’intégration du DAB+ en mobilité – radios, diffuseurs, fabricants de récepteurs et constructeurs automobiles. On y parlera de la place de la radio sur le tableau de bord ; des attentes des conducteurs et acheteurs de véhicules ; des évolutions technologiques ; des dernières études sur l’interface utilisateur ou sur la distraction des conducteurs

Ce nouveau WorldDAB Automotive est surtout une conférence d’échanges et de partages et l’opportunité de se réunir autrement qu’en visio-conférence même si la conférence sera aussi disponible en ligne.