La "Tournée des neiges" avec France Bleu Béarn

Eric Bentahar chausse ses skis pour vous faire découvrir les meilleures stations de ski du Béarn et de la Bigorre, et vous dévoiler les coulisses de tous ces domaines skiables. Cette Tournée des neige débute ce vendredi à La Pierre Saint-Martin puis passera par le Grand Tourmalet (le 26 janvier), par Gourette (le 2 février), Luz Ardiden (le 9 février), Peyragudes (le 16 février), Cauterets (le 23 février) et enfin par Piau Engaly (le 2 mars). Parallèlement, les auditeurs peuvent gagner des forfaits de ski avec les petits skieurs de France Bleu Béarn durant les vacances scolaires du 12 au 25 février.