La Suisse encourage le passage au DAB+

Initialement, l'OFCOM prévoyait de réduire la part des contributions pour 2021 à 30% pour tous les diffuseurs. Vu les moyens disponibles et compte tenu des coûts incombant à d'éventuels nouveaux diffuseurs sur les plateformes DAB+ prévues, il a néanmoins pu fixer des contributions plus élevées. Concrètement, pour toutes les radios OUC bénéficiant d'une quote-part de la redevance, la part s'élèvera l'année prochaine à 45%, et pour 2022 et 2023 (janvier) à 35%.

Pour toutes les autres radios soumises à l'obligation d'annoncer et titulaires d'une concession, la part sera de 40% en 2021. Le maintien du soutien à ces radios en 2022 et 2023 dépendra du nombre de diffuseurs concernés, de l'évolution de l'expansion du réseau et du prix de l'espace de diffusion estimé par les exploitants de réseau. L’OFCOM ne peut communiquer les contributions définitives que s’il dispose des calculs finaux des diffuseurs.