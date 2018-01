La Scam et YouTube renouvellent leur accord

"Ce nouvel accord avec la Scam illustre notre ancrage dans l’écosystème audiovisuel français, avec une ambition commune : accompagner les auteurs dans la gestion de leurs oeuvres, participer à la création de valeur et promouvoir les créations originales françaises dans le monde entier" a déclaré Justine Ryst, Directrice en charge des partenariats YouTube, Europe du Sud.

Pour sa part, Hervé Rony, Directeur général de la Scam a indiqué que "ce nouvel accord avec YouTube pérennise la reconnaissance des droits des auteurs et conforte le principe de leur rémunération pour les exploitations numériques d’oeuvres spécifiquement créées pour le web ou préalablement diffusées via d’autres médias. La Scam, au nom des 40 000 auteurs qu’elle représente, continue de renforcer son action dans un univers numérique en constante évolution et prouve que la gestion collective garde toute sa légitimité quel que soit le mode d’exploitation".