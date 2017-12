"La Radio" du Salon de la Radio sera "On Air"

Événement dans l'événement, "La Radio" du Salon de la Radio sera une nouvelle fois au centre de trois journées consacrées au média et à l'audio digital, les jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 janvier prochains à la Grande Halle de la Villette. Cette station temporaire émettra son programme en DAB+ sur l'ensemble de la capitale. Comme chaque année, elle est le fruit d'une collaboration de plusieurs entreprises spécialisées et parties prenantes dans la construction d'une station clé en main dotée des dernières technologies.En 2018, "La Radio" de Salon de la Radio sera située au centre de l'Espace Charlie Parker ce qui permettra aux visiteurs de ne rien manquer des coulisses et d'approcher au plus près le matériel en fonctionnement.Téléchargez dès maintenant votre badge d'accès gratuit ICI