La RTBF ne commentera pas la prochaine vague d'audiences

La RTBF a constaté un souci de représentativité dû à la mise en route de ce nouveau terrain exigé par le changement de méthodologie. Elle tient donc à s’exprimer avant de prendre connaissance des résultats publiés ce mercredi 27 juin".

La RTBF est dans l’attente de pouvoir commenter et analyser la publication suivante prévue en août, qui devrait permettre "de stabiliser le terrain avec les mois de mai et de juin, et qui permettra donc une analyse de l’ensemble du 1er semestre 2018".

L’année 2018 marque un changement de méthodologie pour les Audiences Radio. Si la RTBF soutient cette évolution de l’étude CIM et est convaincue que la nouvelle méthodologie permettra d’affiner dans le temps les audiences de la radio, elle a décidé au vu de l’état actuel de cette étude et, comme elle en a informé le CIM par un courrier ce jeudi 21 juin, de ne pas commenter les résultats qui paraitront la semaine prochaine. "