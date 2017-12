La RTBF au meilleur de sa forme STRATEGIE



Francis Goffin se frotte les mains. La rentrée s'est bien passée. Après les audiences record de la saison écoulée, pas question de chercher à réinventer la roue. Les grilles de programmes des différentes chaînes n'ont subi que quelques ajustements : "Presque aucun pour Classic 21 qui a fait une saison au top", assure le directeur des radios de la RTBF. Ah, si ! La radio de culture rock lance sa neuvième webradio, Soulpower, renforçant encore son offre. De son côté, et pour la première fois de son histoire, VivaCité réalise la moyenne de la saison sur la première marche du podium de Belgique francophone. Sa force repose sur ses six antennes locales et sa forte présence sur le terrain. Sara de Paduwa qui a été réélue "animatrice préférée des Belges francophones" a maintenant sa propre émission le midi, et VivaCité a inauguré un nouveau studio audio-vidéo à Charleroi le 1er septembre. Accès payant



Pour vous abonner et bénéficier de 3 mois à 1€/mois





1 - Achat de PDF ou d'articles

--------------------------------------------------------

Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour acheter un PDF ou accéder à un article.



2 - Rubrique Emploi

----------------------------

Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour déposer une annonce emploi.



En cliquant sur ce lien vous accéderez à une interface vous permettant de payer par Carte Bleu ou par PayPal puis vous reviendrez sur le contenu que vous avez commandé. En cas de problèmes, n'hésitez pas à nous contacter au 05 55 18 03 61 ou abonnement@lalettre.pro



Attention, si vous êtes abonnés le message ci-dessous ne vous concerne par, merci d'entrer votre login et votre mot de passe en cliquant ici. Pour vous abonner et bénéficier de 3 mois à 1€/mois cliquez ici. Vous avez demandé d'accéder à un service payant. Vous pouvez être dans l'un des cas suivants :1 - Achat de PDF ou d'articles--------------------------------------------------------Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour acheter un PDF ou accéder à un article.2 - Rubrique Emploi----------------------------Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour déposer une annonce emploi.En cliquant sur ce lien vous accéderez à une interface vous permettant de payer par Carte Bleu ou par PayPal puis vous reviendrez sur le contenu que vous avez commandé. En cas de problèmes, n'hésitez pas à nous contacter au 05 55 18 03 61 ou abonnement@lalettre.pro Déjà inscrit ? La RTBF au meilleur de sa forme Rédigé le Lundi 4 Décembre 2017